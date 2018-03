Darko Lazovic ha parlato in zona mista al termine della sfida persa all'ultimo secondo dal suo Genoa contro il Milan: "E' difficile commentare una partita come questa - ha dichiarato l'esterno serbo - negli ultimi venti minuti ci siamo abbassati troppo e abbiamo sbagliato, ma quando giochi contro una grande squadra come il Milan ci può stare. Peró prendere un gol così, al 90’, non va bene”.



Dopo diverse settimane passate in panchina, Lazovic è tornato titolare proprio ieri sera. Questo il suo giudizio sulla prestazione personale: “Io do sempre il massimo, il mister decide dove devo giocare ed io ci vado. Non ho ancora rivisto il gol di Rigoni, ma oggi con il VAR non è facile sbagliare. Noi abbiamo fatto il nostro, siamo sempre rimasti in partita e abbiamo anche avuto occasioni”.



Ora il calendario riserva al Grifone la difficile trasferta in casa del Napoli: “Dicevamo fosse impossibile anche contro la Lazio eppure abbiamo vinto. Al San Paolo daremo il massimo per fare punti. Tutti i punti sono importanti e questa sconfitta nel finale fa male anche per questo. Accetto volentieri i complimenti per la prestazione, ma oggi contano poco perché abbiamo perso”.