A neanche una settimana dalla chiusura della sessione invernale del calciomercato, il Genoa sarebbe già al lavoro sugli obiettivi in entrata in vista della prossima estate.



I dirigenti rossoblu starebbero infatti continuando il proprio corteggiamento nei confronti di Emiliano Ariel Rigoni, 23enne esterno d'attacco argentino in forza all'Independiente.



Secondo Gazzamercato.it sul ragazzo, però, oltre all'Atalanta vicinissima a portarlo in Italia nelle scorse settimane, si starebbe ora muovendo anche il River Plate. Per tesserare il giocatore, il club di Buenos Aires avrebbe già messo sul piatto della bilancia una cifra non inferiore ai 3 milioni di euro.