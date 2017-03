L'Internacional di Porto Alegre insiste per avere Edenilson entro il 30 marzo. Un'operazione avviata con l'Udinese padrona del cartellino, senza ancora avere l'ok del Genoa che ha il terzino brasiliano in prestito. Dialoghi in corso anche in queste ore, ma il Genoa non vuole liberarlo. E l'Internacional ora è pessimista.