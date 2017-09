Udinese-Genoa 1-0



Perin 6,5: incolpevole sul gol, salva la squadra in diverse circostanze.



Biraschi 5,5: l'Udinese dalla sua parte passa senza grosse difficoltà.



(69' Rosi 6: entra in una fase ormai tranquilla della gara)



Rossettini 6: il migliore della linea difensiva, copre bene su Maxi palla al piede, fatica di più sulle palle alte.



Gentiletti 5,5: parte molto bene con buone chiusure, poi però fatica a coprire i buchi della sua squadra, gli scappa Jankto in occasione del gol.



Lazovic 6: tanto movimento ma gli mancano i riferimenti davanti per dettare i passaggi.



Bertolacci 5: si dimostra da subito troppo aggressivo nelle entrate, viene graziato inizialmente dall'arbitro per l'entrata su Lasagna, viene poi espulso dalla VAR.



Veloso 5,5: sembra un ricordo il giocatore pungente negli inserimenti.



Laxalt 6: il più attivo nella mediana, fatica a trovare spazi per i compagni.



Pandev 5: si vede solo al momento dell'uscita dal campo.



(39' Omeonga 6: entra per dare più copertura in mediana dopo l'espulsione di Bertolacci)



Lapadula 6: un paio di buone progressioni e sponde, poi il ginocchio cede.



(35' Galabinov 5,5: non garantisce lo stesso peso in attacco di Lapadula)



Taarabt 5,5: qualche combinazione andata a buon fine, ma per le sue qualità il terreno zuppo non lo aiuta.





All. Juric 6: merita la sufficienza per una prima frazione sfortunata, la sua squadra entra in campo con una buona disposizione ma senza la giusta aggressività.