Cagliari-Genoa 4-1



​Lamanna 6: un paio di miracolo su Joao Pedro e Borriello non gli impediscono di raccogliere comunque quattro palle in fondo al sacco Impotente sui gol, in particolare sul terzo arrivato al termine di un vero e proprio bombardamento. Non trattiene il tiro dalla distanza di Borriello al 63’ nell’azione che porta al rigore per il Cagliari.



Munoz 5: prestazione nella media scarsa della squadra. Condivide luci ed ombre con i compagni di reparto.



Burdisso 5: l’esperienza del capitano si nota in una partita ardua, Borriello è un avversario fisicamente non facile da contenere e lui ci riesce solo parzialmente.



Izzo 5 : Il fallo da rigore è un episodio dubbio, ma assieme ai compagni di reparto viene infilato troppe volte nel corso del secondo tempo.



Laxalt 5,5: non trova mai la profondità, viene fermato spesso. La fascia sinistra, con lui e Ocampos, è meno pericolosa di quella destra. Dovrebbe rifiatare (dal 74’ Lazovic 5: non aggiunge pericolosità alla manovra).



Cofie 4,5: passaggi sbagliati in serie, ci prova ma ha evidenti limiti tecnici. Crea problemi con alla squadra, il suo disimpegno sull’azione del secondo gol del Cagliari porta Joao Pedro a segnare. (dal 57’ Ninkovic 5, prende il posto di Rigoni sul fronte offensivo ma non lascia segno del proprio passaggio).



Cataldi 6: batte ottimi calcio d’angolo, ma assieme a Cofie non forma un filtro a centrocampo particolarmente efficace. Fornisce una buona prestazione, fisicamente e tecnicamente. I suoi cross e calci d’angolo sono l’arma in più del Genoa per cercare di scardinare la difesa dei sardi. Altrettanto buoni i passaggi.



Edenilson 6,5: partenza da titolare, buona gara. Sulla fascia destra mette in difficoltà il Cagliari grazie alle sue sovrapposizioni, bravo anche ad arretrare per supportare la difesa. Mette sempre in difficoltà il Cagliari fino al momento dello svantaggio incolmabile, quando il Genoa regredisce fino a sparire.



Rigoni 5,5: prestazione decisamente sottotono, quando viene arretrato a centrocampo porta maggior qualità di Cofie. Prestazione che si avvicina alla sufficienza.



​Ocampos 5: criticato da Juric per il posizionamento impreciso troppo a ridosso del centrocampo e la manovra è poco incisiva.

(dal 65' Pinilla 5,5: condivide con Borriello il titolo di grande ex della gara ma non ha la stessa efficacia del collega)



Simeone 7: funambolico, tanta corsa, gol bellissimo in tuffo di testa su assist di Cataldi. Costruisce l’azione scaricando il pallone e andando in area a colpire di testa. Si mette in mostra con ottimi movimenti e giocate di grande valore tecnico. Il Cholito continua a far ben sperare.



All. Juric 5: perde il duello con Rastelli. Prova ad aggiustare la situazione a gara in corso proponendo cambi che dovrebbero risollevare il gioco, ma senza ottenere risultati concreti.