Genoa-Chievo 1-2

Lamanna sv: inoperoso eppure costretto a raccogliere due palloni in fondo al sacco.

Gentiletti 5: si perde Birsa, che ringrazia, in occasione del raddoppio ospite. Degno segnale di una ripresa orribile.

Burdisso 6: si appiccica ad Inglese e non gli fa toccare palla. Fatica di più su Pellissier ma prova a reggere la baracca nonostante le difficoltà dei colleghi di reparto.

Munoz 5: Bastien non è un gigante eppure riesce ad anticiparlo di testa nell'azione dell'1-1. Errore grave.

(dall'87' Pellegri SV: sfortunato esordio a Marassi per il giovane talento rossoblu)

Lazovic 5,5: gioca con tanta grinta e tanta corsa ma le sue intenzioni, per quanto buone, spesso rimangono tali.

(dal 77' Hiljemark 6: alla prima palla toccata regala subito un bell'assist per Laxalt).

Rigoni 5,5: Juric lo arretra sulla mediana chiedendogli di sacrificarsi di più rispetto al solito. Lui risponde “obbedisco!”. Nella ripresa però cede anche lui alla supremazia clivense.

Veloso 6: prova a dirigere un'orchestra ormai allo sbando. Ma è chiaro che da solo non può fare molto.

Laxalt 7: una delle poche note liete rossoblu. Scatenato nel primo tempo, catapulta palloni in serie nell'area clivense tra cui quello che Pandev scaraventa in rete per il vantaggio genoano. Ammonito, salterà l'Inter per squalifica.

Pandev 7: ha voglia di spaccare il mondo e non perde occasione per farlo vedere. Si conquista il rigore che Simeone spreca, poi spacca la porta finalizzando l'incursione di Laxalt. Dà tutto finchè ha benzina.

(dall'87' Ninkovic SV: dentro nel coincitato finale dimostra troppa frenesia)

Palladino 6: prezioso quando apre varchi per le discese di Laxalt, deleterio quando si perde in evitabili giochetti. Lezioso.

Simeone 4: che non sia in giornata lo si capisce quando spreca il rigore del possibile 1-0. Ma già prima non sfrutta a dovere almeno un paio di invitanti assist dei compagni. Sparisce del tutto nella ripresa.

All. Juric 5: l'inizio è ottimo e il vantaggio con cui i rossoblu vanno al riposo è pure stretto. Nella ripresa però il Genoa si spegne e soccombe sotto i colpi di Birsa e compagni. Aldilà dei cambi tardivi, probabilmente è quello che ha meno colpe in questa situazione.