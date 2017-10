Cagliari-Genoa 2-3



Perin 6,5: salva i suoi in un paio di circostanze, ma non può fare nulla sul colpo di testa di Pavoletti e sul rigore di Joao Pedro.



Izzo 6: torna dopo sei mesi di squalifica e la sua presenza si sente eccome.



Rossettini 6,5: quasi perfetto in marcatura su Pavoletti. Puntale nelle chiusure, trasmette sicurezza a tutto il reparto arretrato e di testa le prende tutte lui. Sfiora il gol con una zuccata sugli sviluppi di un corner.



Zukanovic 6: partita ordinata e attenta, concede pochissime sbavature anche in fase di impostazione.



Rosi 6: corre, attacca e difende con la stessa intensità, senza andare mai in difficoltà.



Veloso 6: pericolo costante sulle palle inattive. Dai suoi piedi passano tante ripartenze del Grifone.



Bertolacci 6,5: prezioso come sempre sia in fase di costruzione che in quella di contenimento.



(Dal 90' Brlek SV)



Laxalt 6,5: spinge sulla corsia di competenza senza soluzione di continuità, approfittando anche di una marcatura troppo leggera di van der Wiel.



Rigoni 7: i suoi movimenti tra le linee sono una spina nel fianco per la difesa sarda. Nella ripresa chiude i giochi con il gol del 3-1.



(Dall'85' Omeonga SV)



Taarabt 7,5: sua la splendida verticalizzazione che manda in gol di Galabinov in avvio di match. Poi si mette in proprio e sigla il raddoppio dopo un bellissimo uno-due con Rigoni.



(Dal 75' Ricci SV)



Galabinov 7: sblocca la gara dopo una manciata di minuti, restando freddissimo davanti a Cragno. Prima Cragno e poi Rafael gli negano la personale doppietta.







All. Juric 7: prima vittoria in campionato per il Genoa, che supera di misura un Cagliari frastornato. Il tecnico del Grifone è bravo a sfruttare al massimo le distrazioni di van der Wiel, creando una costante superiorità numerica sulla fascia mancina. Da rivedere alcune distrazioni in fase difensiva che potevano costare caro.