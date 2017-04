Udinese-Genoa: 3-0



Rubinho 4,5: non una bellissima giornata, coronata dalla terza rete confezionata tutta da lui.



Izzo 5: tutto suo il gol di Zapata, poi tante imprecisioni.



Munoz 5,5: il meno colpevole in un pomeriggio disastroso per i suoi.



Burdisso 5,5: vede i mostri, i bianconeri gli passano da ogni parte.



Laxalt 5: resta a metà strada tra spinta e copertura, male sue entrambi i lati.



Hiljemark 6: tra i pochi a cercare di creare qualcosa.



(55' Pandev 5,5: entra poco subito dopo il 3 a 0 dei friulani, può poco)



Cofie 5,5: Badu gli passa da tutte le parti.



Rigoni 5,5: difficile trovare delle colpe individuali in una squadra che manca in personalità in ogni ruolo.



(70' Veloso 5,5: entra a gara già decisa e non influisce)



Morosini 5,5: tanto movimento, ma senza idee e intuizioni in fase offensiva.



(56' Palladino 6: è l'unico a sfiorare perlomeno il palo della porta difesa da Karnezis)



Ntcham 5: non entra praticamente mai nell'area di rigore avversaria.



Simeone 6: si salva perchè il crollo della scuadra non è certo da imputare al reparto offensivo, fa il possibile con quel poco che gli arriva.





All. Mandorlini 5: non ha la squadra in mano e non può niente per svegliarla.