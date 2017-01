Genoa-Roma 0-1

Perin 6,5: ancora una volta, come già era accaduto a Sassuolo la scorsa primavera, si immola per la causa. Nega il gol a Dzeko ma ci rimette un ginocchio. Iellato.

(dall'8' Lamanna 6: seconda gara consecutiva dopo quella prenatalizia con il Torino. Subentra a Perin e fa il suo. Incolpevole sul gol).

Izzo 6: macchia una prova positiva con l'involontaria deviazione che decide la gara. Cerca di rifarsi sfiorando il pareggio in chiusura di primo tempo con una deviazione sottomisura che costringe Szczesny al miracolo.

Burdisso 5,5: Dzeko è davvero un brutto cliente. Lui prova ad arginarlo come può, uscendo però sconfitto dal duello col bosniaco.

Munoz 5,5: si rimpalla Dzeko con Burdisso, andando a premndere anche Nainggolan quando il belga prova a penetrare in area. Non proprio una giornata felice.

Lazovic 6: prova a sfornare assist interessanti che non sempre hanno fortuna. Cerca allora la conclusione in porta quando capisce che non può raggiungere i compagni.

(dal 77' Pinilla sv: fa il suo ritorno a Marassi accolto dall'applauso del pubblico ma si vede solo con una punizione spedita in gradinata)

Cofie 5: ha l'ingrato compito di dover francobollare Nainggolan. Ci riesce parzialmente spesso ricorrendo alle brutte maniere che gli costano anche il primo 'giallo' della gara.

Rigoni 5: l'emergenza a centrocampo costringe Juric a spostarlo in mediana dove però non dimostra la stessa incisività di quando gioca sulla trequarti.

Laxalt 6: fa quel che può opposto ad un positivo Peres, risultando però meno aggressivo del solito. Va anche vicino al gol dopo un minuto ma la mira non è la sua dote migliore.

Ocampos 6,5: è il rossoblu più pericoloso, chiamando Szczesny ad almeno un paio di parate impegnative, soprattutto quella in piena recupero. Difetta però troppo in fase d'appoggio, spesso incapponendosi in giocate apparriscenti ma inutili.

Ninkovic 5,5: prova ad accendere la luce ma va a costantemente a cozzare contro la muraglia difensiva eretta dai giallorossi. Impensierisce Szczesny con una bella punizione che il portiere polacco smanaccia in angolo.

(dal 62' Edenilson 5,5: qualche taglio in verticale ma nulla più).

Simeone 5: sballottato tra Fazio e Jesus fa quel che può ma non tira praticamente mai. Partita di sofferenza e senza acuti.

All. Juric 5,5: per la prima volta in stagione il suo Genoa appare in difficoltà davanti al proprio pubblico. Il dubbio è capire se la causa sia da ricercare nella bravura della Roma o nelle cessioni eccellenti di inizio mercato. Sfortunato nel subire gol su autorete, prova invano a raddrizzarla nella ripresa.