Palermo-Genoa 1-0



Lamanna 5: il suo errore, in occasione del gol di Rispoli, è da matita rossa. Entra in porta con tutta la palla, davvero incomprensibile.



Biraschi 6: in più di una circostanza sforna cross interessanti per Pinilla, poi poco altro.



Munoz 6: fa a sportellate con Nestorovski, limitandolo. E’ pericoloso anche in attacco, sugli sviluppi di un calcio piazzato.



Gentiletti 5,5: Doveri gli fischia fallo in attacco su Fulignati, il replay scagiona parzialmente il difensore genoano. Poi va in difficoltà quando il Palermo rischia tanti contropiede.



Lazovic 5,5: dovrebbe permettere alla squadra la superiorità numerica, ma non è in giornata.



(dal 70’ Ninkovic s.v.)



Rigoni 5,5: è ovunque, sia in difesa che in attacco quando il grifone si spinge in avanti. Ma la corsa gli fa perdere visibilmente lucidità.



Veloso 6: benino nel primo tempo, cala nella ripresa come il resto della squadra.



Cataldi 5: quasi inoperoso, ma il cambio sembra più dettato dalla voglia di inserire un altro attaccante che altro.



(dal 21’ Palladino 6: il suo ingresso in campo scuote la squadra, fornisce brio al reparto offensivo di Juric)



Laxalt 6: vale quanto detto sulla sponda rosanero per Aleesami, a volte sembra correre senza un preciso motivo. Ma quando rientra a difendere è utilissimo.



Pandev 5: lontano parente di quello che ha deciso l’ultima gara con l’Inter, sparisce col passare dei minuti.



Pinilla 5: ha una clamorosa occasione al 30’ quando il suo tocco sottoporta, dopo un’indecisione di Goldaniga, termina a pochi centimetri dalla porta. La sua partita finisce al minuto 55.



(dal 55’ Simeone 6: così come detto per Palladino, prova a smuovere le acque. Ma all’ultimo si perde)





All. Juric 6: prova a sconvolgere i piani della partita, schierando Palladino e cambiando modulo. Non sta un attimo fermo in panchina, se i giocatori in campo avessero avuto un minimo del suo mordente forse il risultato sarebbe stato diverso.