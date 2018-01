Genoa-Udinese 0-1

Perin 6: la sassata di Behrami sbuca da una selva di gambe e lui non può davvero evitare che finisca in fondo alla rete.

Izzo 6: dalla sua parte l'Udinese si vede poco. Lui ne approfitta per accentrarsi e dare una mano in mezzo. Nel finale agisce più da ala destra che da terzino.

Spolli 6,5: Lasagna lo impegna parecchio ma non lo passa mai. Con la testa o con i piedi, i cross nell'area rossoblù sono tutti suoi. Prima del riposo sfiora addirittura la rete del vantaggio. Peccato per il giallo in diffida che gli costerà la Lazio.

Zukanovic 6: torna in campo dopo lo stop per squalifica contro la Juve e in qualche modo riesce a tenere a bada De Paul.

Biraschi 6,5: preferito a Rosi, sforna cross a ripetizione che i compagni raramente assecondano. Rischia poco in fase di ripiegamento, stravincendo il duello con Pezzella. Viene sacrificato nell'assalto finale al fortino friulano.

(dal 70' Galabinov 6: si conferma l'attaccante più pericoloso di Ballardini ma questa volta la sua inzuccata viene respinta dalla traversa. Sfortunato)

Bertolacci 5: patisce la fisicità e il dinamismo di Fofana che lo costringe sulla difensiva. Non copre adeguatamente l'angolo di tiro a Behrami in occasione del gol.

Veloso 6: paradossalmente fa meglio quando deve coprire che non quando imposta. Cosa rara per uno dalle sue caratteristiche. In generale appare in ripresa rispetto alle ultime uscite.

(dal 56' Rigoni 6: prova a fare da raccordo tra attacco e centrocampo non risparmiando neanche sortite in zona gol. Sfiora il pari in spaccata).

Omeonga 6,5: corre, copre, imposta, tampona e se c'è l'opportunità tenta anche la conclusione. Il piccolo pittbull conferma che i complimenti ricevuti in questi mesi sono più che meritati.

(dal 63' Taarabt 6: regala qualche lampo, come il cross che Rigoni non riesce a finalizzare ma non lascia il segno).

Migliore 6,5: titolare per la seconda volta in campionato al posto di Laxalt, si mostra più proposito ed incisivo dell'uruguaiano, affondando in continuazione lungo la fascia sinistra.

Pandev 5: qualche buon invito per i compagni, come quello che lancia in rete Lapadula, ma anche troppi errori banali. Forse dovrebbe riposare un po'.

Lapadula 4,5: solita elettricità là davanti ma altrettanto classica mancanza di incisività al momento di concludere a rete. Un lusso che il Genoa non può permettersi.

All. Ballardini 5: due gol, di cui uno su rigore, messi a segno nelle ultime cinque gare. Un dato drammatico che testimonia l'assoluta crisi realizzativa della sua squadra. Contro l'Udinese tutto sommato la sconfitta sarebbe anche immeritata però vincere (ma anche pareggia) senza segnare è un'impresa impossibile. E la colpa non può essere solo degli attaccanti.