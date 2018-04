Genoa-Verona 3-1

Perin 6: rigore a parte, il pericolo più grosso glielo fa correre Zukanovic con un tremendo retropassaggio. Per il resto guarda e incita i compagni.

Biraschi 6: Fares lo salta un paio di volte movimentandogli una serata altrimenti piuttosto tranquilla.

Rossettini 6,5: i pericoli per la retroguardia rossoblù arrivano solo dalle corsie laterali. Anche per merito suo che amministra bene la zona centrale.

Zukanovic 5: insolitamente distratto, arranca di fronte agli attacchi veronesi. Rischia il pasticcio in avvio di ripresa passando una palla sanguinosa a Perin che per poco non viene sfruttata da Cerci.

Lazovic 6: sbaglia tanto, troppo, anche le cose più banali come battere una rimessa laterale. Confeziona però l'assist vincente per il raddoppio di Bessa.

Hiljemark 5,5: in calo vistoso dopo tre mesi giocati ad altissimi giri. Avrebbe bisogno di un po' di riposo. Causa il rigore del momentaneo pari ospite.

Bertolacci 5: schierato sul centro sinistra anziché in cabina di regia, non sembra trovarsi troppo a suo agio. Qualche bel inserimento ma anche tanti contrasti persi e qualche pallone giocato con leggerezza.

Cofie 5,5: inizia bene poi va in confusione dopo una palla pericolosamente persa in ripartenza, passando il resto della partita in costante apprensione. Esce comunque tra gli applausi del suo pubblico.

(dal 65' Bessa 6,5: entra e toglie le castagne dal fuoco realizzando il suo secondo gol in rossoblù condannando i suoi vecchi compagni ad una retrocessione sempre più probabile)

Laxalt 7,5: la scarsa opposizione di Bearzotti è un invito a nozze che lui raccoglie con piacere imperversando sulla sinistra e sfiorando anche la rete.

Medeiros 6,5: fa le prove generali al 1' venendo murato da Nicolas, si ripete con successo poco dopo siglando il suo secondo gol stagionale. Poi però si spegne presto, riaccendendosi solo ad intermittenza.

(dall'81' Pandev 7: gli basta meno di un quarto d'ora per lasciare la sua firma sull'incontro con una magia che impreziosisce la salvezza rossoblù).

Lapadula 5: prova a segnare in tutti i modi ma sbaglia sempre qualcosa al momento decisivo. Ha il merito di tenere in apprensione la difesa veronese ma gli errori sottorete sono troppi per meritarsi la sufficenza.

(dall'86' Rossi SV: per Pepito appena quattro minuti più altrettanti di recupero).

All. Ballardini 9: il voto più che alla gara controversa con il Verona è al capolavoro compiuto in questa sua terza avventura in rossoblù. Il successo sugli scaligeri, pur sofferto, significa la matematica certezza di restare in Serie A. Una chimera a metà novembre quando prese le redini del Grifone. E pensare che qualcuno non sembra ancora convinto di confermargli la fiducia...