Roma-Genoa 3-2



Lamanna 6,5: Un paio di interventi decisivi, un parata su un colpo di testa di El Shaarawy ottima per i fotografi.



Biraschi 5,5: Fa una fatica tremenda ad arginare le discese di El Shaarawy, da quella parte la Roma trova spesso il varco giusto.



Munoz 5,5: Meglio la ripresa del primo tempo. La difesa fa quello che può per arginare l'attacco romanista.



Gentiletti 5: Fa un fallo su Dzeko a fine primo tempo che meriterebbe almeno di essere fischiato. Invece l'ex Lazio viene graziato da Tagliavento. Si perde anche il bosniaco sul primo gol romanista.



Lazovic 7: Si trasforma in goleador segnando di testa e andando vicino al raddoppio colpendo un palo. Incontenibile.



Veloso 5,5: Sovrastato dallo strapotere di Strootman.



Cofie 6: Parte col piglio giusto, poi si spegne col passare dei minuti.



Laxalt 5,5: Sul gol di Dzeko poteva fare di più, si fa perdonare nella ripresa con un paio di discese pericolose.



Hiljemark 6: Si danna l'anima sulla sua fascia di competenza. Ci mette tutto quello che può pur non pungendo particolarmente.



Palladino 5,5: Fa poco e niente per finire sui taccuini.



(dal 50' Ninkovic 6: Entra bene il partita, dai suo contibuto alla squadra)



Pellegri 6,5: In gol dopo tre minuti, non ci crede neanche lui. Di certo la sua prima volta all'Olimpico farà fatica a dimenticarla.



(dal 69' Ntcham 6,5: Da quando entra la difesa romanista ha un pensiero in più da gestire. Pericolo).





All. Juric 6,5: I suoi sembrano scesi in campo per una finale di Champions. Di certo non si può parlare di finale falsato.