Genoa-Bologna 1-1

Lamanna 5: mette i brividi al 20' smanacciando goffamente in angolo un tiro senza troppe pretese di Taider. Incerto sulla punizione gol di Viviani, non dà mai sicurezza al reparto.

Izzo 6,5: il vero pilastro della difesa genoana è lui. L'unico a non ballare mai e a provare a far ripartire la squadra. Però predica nel deserto.

Burdisso 5: perde una palla sciagurata al limite dell'area a fine primo tempo che potrebbe costar caro ai liguri. Contrapposto all'evanescente Petkovic in generale appare meno autoritario del solito.

Munoz 6: torna titolare dopo due turni e se la cava sul Krejci senza strafare.

(dall'89' Morosini sv: a quasi due mesi dal suo arrivo a Genova festeggia il suo debutto in rossoblu partecipando all'azione dell'insperato pareggio).

Lazovic 6,5: regala a Simeone la palla del potenziale vantaggio con una bella apertura che il Cholito non finalizza. E l'unico genoano a mettere palle interessanti per i compagni.

Rigoni 6: abituato a giostrare sulla trequarti con Juric, Mandorlini lo schiera sulla linea dei mediani, disennescandone la potenza offensiva ma sfruttandone al meglio l'esperienza ed il senso della posizione.

Cataldi 5,5: agisce in cabina di regia provando a dettare i tempi alla squadra. Lo fa ad intermittenza.

Hiljemark 5: troppi errori e poco sicurezza per lo svedese. Sbaglia sia in fase di disimpegno che di impostazione. Non fa meglio quando prova la conclusione. Disastroso.

(dal 92' Ntcham 7: entra in pieno recupero e sigla il pareggio con un gran gol. Dopo tante imprecazioni raccolte in passato, questa volta dagli spalti di Marassi arrivano solo applausi).

Laxalt 5,5: semplicemente non corre più. La verve che lo contraddistingueva nel girone d'andata sembra essersi definitivamente esaurita, trasformandolo da micidiale esterno d'attacco ad umile terzino.

(dal 68' Taarabt 6: entra e prova a scuotere il Genoa con un paio di bombe dal limite. Poco mobile ma ugualmente spaventoso).

Pinilla 6: cerca sempre il colpo ad effetto non capendo che a volte per essere incisivo si deve rinunciare allo spettacolo. Risulta comunque il più attivo nella fase offensiva rossoblu.

Simeone 5,5: in pratica ha due palloni buoni in tutta la gara: il primo lo spreca facendosi anticipare dall'uscita bassa di Mirante, il secondo, che sembra destinato in fondo al sacco, viene ribattuto sulla linea da Oikonomou.

All. Mandorlini 6: voto più di stima che di merito. Smuove la classifica del Grifone ma non lascia intravedere nessun miglioramento dal punto di vista del gioco e della mentalità. Fortunato quando, in pieno recupero, decide di far risedere un polemico Pandev, destinato ad entrare in campo, preferendogli colui che risulterà decisivo, Ntcham.