Genoa-Sassuolo 0-1



Lamanna 6,5: incolpevole sul vantaggio di Pellegrini, nega il raddoppio allo stesso numero 6 neroverde alla mezzora con un riflesso felino. Nel secondo tempo tiene a galla i suoi su una testata di Matri.



Izzo 6: il meno peggio della linea difensivo rossoblu. Azzera l'ex Ragusa e prova a suonare la carica quando vede i compagni in affanno. Non è ancora sui livello dello scorso autunno ma ci si sta avvicinando. Ammonito in diffida, salterà la trasferta nella sua Napoli.



Burdisso 5,5: si perde Matri in un paio d'occasioni ma per sua fortuna l'ex genoano non ne approfitta. sfiora il pareggio sul finale di primo tempo con una bella inzuccata, di poco alta.



Gentiletti 6: preferito a sorpresa a Munoz, si rimpalla la marcatura di Matri con Burdisso, cavandosela tutto sommato meglio del connazionale. Difetta però parecchio in fase di ripartenza. Va vicino al pari colpendo la traversa su azione d'angolo.



Edenilson 5: troppi errori nel controllo palla. Va bene che il campo è reso pesante dalla pioggia ma certi svarioni sembrano dettati più dalla sua distrazione che dalle condizioni del terreno.

(dal 85' Pinilla SV)



Hiljemark 5,5: un po' in ombra dopo la buona prestazione di Firenze, dà l'impressione di non aver ancora appreso in pieno i dettami tattici di Juric. Non disdegna la soluzione dalla distanza, dando un'alternativa sotto rete a Juric.

(dal 72' Ntcham 6: porta chili e fantasia nel finale di gara all'anonimo centrocampo rossoblu. Si sbatte ma non incide).



Cataldi 5: troppi errori in fase di impostazione, non fornisce il filtro necessario in mezzo al campo e si fa pure ammonire. Si perde Pellegrini, che puntualmente lo punisce, in occasione del vantaggio ospite. Da rivedere.



Laxalt 5: opposto a Berardi, per una volta deve badare più a difendere che ad attaccare. Buone ma sterili le sovrapposizioni offensive con Palladino. Poco lucido sotto rete quando avrebbe l'opportunità per pungere.



Pandev 6,5: partenza a razzo per il macedone, che è anche il primo ad impensierire Consigli. Sfiora il pareggio pure ad inizio ripresa. La sua autonomia è tuttavia limitata e ne risente con il passare dei minuti.

(dal 68' Taarabt 6: dimostra tutta la sua voglia di fare bene con un paio di spunti interessanti. Tuttavia non riesce a risultare decisivo come contro la Fiorentina).



Palladino 6,5: la conoscenza degli schemi di Juric ne favorisce l'inserimento dal primo minuto. Punta l'uomo e fornisce assistenza continua ai compagni che però non sempre lo assecondano. Di gran lunga il migliore in campo tra i genoani.



Simeone 5: pochi palloni giocabili per il Cholito che di fatto non ha mai l'occasione per tirare in porta. Interrompe la striscia di tre gare consecutive a segno ma le sue responsabilità sono minime.



All. Juric 5: settimo risultato negativo consecutivo per il suo Grifone, condannato dall'ennesimo gol subito sugli sviluppi di un calcio piazzato. Non riesce a recuperare la partita nonostante abbia a disposizione un'ora abbondante. Il pareggio di Firenze si dimostra un'illusione.