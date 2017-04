Genoa-Lazio 2-2

Lamanna 7: ritrova la fiducia dopo due turni di stop, smacciando su Keita e respingendo il rigore di Biglia, arrendendosi però alla ribattuta dell'argentino. Nel finale mura Immobile lanciato a rete, prima di crollare sotto la sassata imprendibile di Luis Alberto

Gentiletti 6,5: mestiere e grinta davanti ai suoi ex compagni. In ripresa rispetto alle ultime uscite, se la cava senza sbavature.



Burdisso 6,5: un paio di chiusure degne della sua classe ma anche una spinta di troppo a Parolo lanciato a rete che l'arbitro, per sua fortuna, non vede. In compenso viene punito allo scadere del primo tempo per un mani discutibile.

Munoz 6,5: non si va intimidire dalle finte di Anderson prima né dal dinamismo di Keita poi.

Lazovic 7: inizia timido, standosene insolitamente sulle sue. Nella ripresa, però, innesca il turbo crea sempre grattacapi alla retroguardia laziale e confezionando l'assist per la rete di Pandev.

Ntcham 6,5: rigenerato, sembra un altro giocatore rispetto a quello visto fino a domenica scorsa. Finalmente lo si vede correre, pressare e contrastare.

Veloso 6,5: torna in cabina di regia ed il motore del Genoa riprende a girare. Non ha ancora i 90' minuti nelle gambe ed infatti Juric lo sostituiscedopo un'ora.

(dal 61' Pandev 7: entra e punisce, trovando la sua prima rete in maglia in campionato con la maglia rossoblu. Ha sui piede la palla del 3-2 ma Strakosha gli nega la gioia).

Laxalt 6,5: si intercambia spesso e volentieri con Palladino mandando in confusione il malcapitato Basta. Anche per lui la cura Juric sembra aver dato i frutti sperati.

Rigoni 6,5: torna all'antico ruolo di falsa-ala, dimostrando di trovarsi perfettamente a suo agio. Con l'uscita di Veloso, arretra in mediana, districandosi senza affanni prima di lasciare il campo sfinito. Ammonito, salterà la trasferta dello Juventus Stadium.

(dal 73' Cataldi 5: non supporta la difesa in occasione del 2-2, lasciando Luis Alberto libero di tirare a rete).

Palladino 7: pennella sulla testa di Simeone la palla del vantaggio. Corre per 90'. Un po' leggero quando c'è da contrastare. Ma non gli si può chiedere di fare anche il mediano

Simeone 7,5: interrompe il digiuno quaresimale con un gran gol in avvitamento. Fa ammattire Hoedt, scappandogli ogni volta che decide di puntarlo. Bomber ritrovato.

(dall'89' Hiljemark sv:).

All. Juric 7: rianima il Grifone ridonandoli a tratti quello spirito battagliero visto nella prima parte di stagione. La squadra soffre l'inevitabile ritorno della Lazio a cavallo dei due tempi senza scomporsi. Azzecca la mossa Pandev che lo ricambia con il gol della quasi-vittoria. Quando viene espulso dall'arbitro, all'80, riceve la meritata ovazione di tutto lo stadio. Il pareggio laziale in pieno recupero non ne limita i meriti.