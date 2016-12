Genoa-Palermo 3-4



Perin 4: prende quattro gol in una volta sola, tanti quanti ne aveva subiti nel resto della stagione a Marassi. In più si fa cacciare nel recupero, cadendo nella provocazione di Nestorovski.



Izzo 5: Juric aveva detto di vederlo poco sereno. Impressioni confermate dalla peggior prestazione dell'anno per il mastino di Scampia. Unica nota positiva l'assist per il raddoppio di Simeone.



(dal 92' Pandev sv: sfiora il gol della disperazione nell'unica palla giocata).



Burdisso 5: compartecipe, suo malgrado, in almeno due delle quattro reti palermitane. Per una sera anche la sua enorme esperienza non serve ad evitare un'incredibile imbarcata al Genoa.



Munoz 4,5: dei tre difensori rossoblu è quello peggiore. Graziato da Nestorovski ad inizio ripresa, quando da un suo mancato disimpegno il Palermo sfiora il vantaggio. Va sempre in difficoltà sugli spunti delle punte siciliane.



Lazovic 6: partita in flessione dopo le due ottime prove contro Inter e Fiorentina. Sempre molto disponibile in fase offensiva, meno quando deve ripiegare.



Cofie 6: uno dei meno peggio. Regge bene per più di un'ora, facendo anche il lavoro che spetterebbe a Ntcham. Poi sparisce anche lui nel finale orribile dei rossoblù.



Veloso 6: la sua gara dura 27 minuti. Si infortuna in un contrasto in area rossoblù nel tentativo di rimediare ad un suo precedente svarione. Classico giocatore di cui si nota l'importanza quando non c'è.



(dal 29' Ntcham 3: in mancanza di alternative Juric lo manda in campo al posto di Veloso. Gioca con supponenza e leggerezza. Dai suoi errori partono tre delle quattro azioni da rete del Palermo, compresa quella decisiva del 4-3).



Laxalt 6,5: fallisce una buona occasione a metà del primo tempo. Ma con tutto il lavoro che fa nelle due fasi gli si può perdonare la scarsa mira sotto rete.



(dal 62' Edenilson 5,5: fa rifiatare Laxalt quando la gara sembra essersi già rimessa sui binari giusti per il Genoa. Anche per questo bada più a contenere che non ad offendere. Dal suo lato se non altro limita i danni. Con l'espulsione di Perin si improvvisa portiere).



Rigoni 6: spizzica di testa la palla che lancia Simeone verso il gol. Per il resto, però, combina meno del consueto. Ammonito, salterà il Torino per squalifica.



Ninkovic 6,5: qualche spunto interessante e diverse palle scodellate a centro area. Sbaglia un gol fatto centrando in pieno Posavec ma si rifà poco dopo con la rete del 3-1.



Simeone 7,5: pronti, via e fulmina subito Posavec alla prima palla toccata. Poi ha almeno altre due buone palle-gol ma non le finalizza. Ci riesce nella ripresa con una frustata di testa che gli vale il sesto centro stagionale. Fornisce a Ninkovic l'assist del 3-1. Dimostra che non sarà la partenza di Pavoletti il problema futuro del Genoa.





All. Juric 5: l'uscita del tanto vituperato Veloso gli scompiglia le carte in tavola. Butta dentro Ntcham ma la mossa si rivela pessima. Nonostante la gara si metta subito in discesa, il Grifone ha il demerito di non affondare il colpo su un avversario in totale sbando nel primo quarto d'ora e di rivitalizzarlo sul doppio vantaggio. Gara che lascerà strascichi importanti sul campionato rossoblù.