Napoli-Genoa 2-0



Lamanna 6: si oppone a Insigne bene nel primo tempo, non può nulla nella ripresa.



Gentiletti sv



(dal 19’ Orban 5: bene nel primo tempo, soffre la velocità dei padroni di casa nella ripresa.



Burdisso 5: annulla Mertens nel primo tempo, cala nella ripresa.



Munoz 5: si perde Mertens troppo spesso, non benissimo.



Lazovic 5,5: corre molto senza grossi risultati.



Veloso sv



(dal 39’ Cataldi 5: si vede poco)



Hiljemark 5: anche lui si vede pochissimo.



Laxalt 5,5: corre più di tutti nella prima frazione, cala nel secondo tempo.



Rigoni 5: prova con qualche tiro da fuori ma non è in serata.



Simeone 6: fa reparto da solo, ma non punge.



Palladino 5,5: nel primo tempo dimostra qualità e quantità, nella ripresa nulla.



(dal 58’ Taarabt sv)





All. Juric 6: prova a chiudere tutti I varchi, ci riesce a metà.