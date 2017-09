Dopo la partita di ieri con la Lazio, il Genoa ha ripreso gli allenamenti. Mercoledì sera al Ferraris arriva il Chievo. Primo appuntamento oggi la riunione in sala video per analizzare la prova con i biancocelesti, poi tutti in campo. Lavori di scarico per i giocatori carichi di fatica. Per gli altri una seduta regolare con partitelle ed addestramenti.



Buone notizie da Biraschi, che si è riaggregato ai compagni e dovrebbe essere disponibile. Pandev ha svolto ancora lavoro differenziato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Niente da fare per Spolli, dopo il forte trauma distorsivo riportato a un ginocchio. Nei prossimi giorni verranno completati gli accertamenti per stabilire con esattezza la diagnosi.