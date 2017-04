Nonostante la quarta sconfitta consecutiva, dopo la gara di Udine domenica sera Andrea Mandorlini era sereno. La società l'aveva rassicurato già sette giorni prima, nell'immediatezza della batosta rimediata in casa con l'Atalanta. Nonostante il tam-tam mediatico dell'ultima settimana raccontasse di come quella della Dacia Arena fosse la sua ultima spiaggia, l'allenatore romagnolo era convinto di poter proseguire con il Genoa fino a fine stagione nonostante l'ennesimo passo falso della sua breve avventura in rossoblu.



Del resto, proprio nel post-gara contro i bergamaschi, Preziosi era stato chiaro: "Chi rischia sono i giocatori. Se non vedo segnali positivi al Friuli, li mando in ritiro per due mesi". E invece, come rivela il Secolo XIX oggi, attorno a mezzanotte, dopo essere già tornato a Genova ed aver fissato l'orario dell'allenamento per il giorno seguente, il telefono di Mandorlini è squillato e l'esito della chiamata l'ha raggelato.



Dopo alcuni minuti di silenzio, il tecnico ravennate, a cena in un noto ristorante cittadino, si sarebbe sfogato con i propri collaboratori, esprimendo tutto il suo disappunto per essere stato scaricato in malo modo dalla società rossoblu.



Mandorlini ci credeva. Nonostante tutto.