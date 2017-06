Prime mosse di mercato per Roberto Mancini, fresco allenatore dello Zenit San Pietroburgo.



Sul taccuino che il tecnico marchigiano ha mostrato ai suoi nuovi dirigenti figura, tra gli altri, anche il nome di Armando Izzo.



Il difensore del Genoa, fermo per squalifica fino a metà ottobre, è uno dei possibili partenti del Grifone che, a meno di cambi societari e conseguenti stravolgimenti di strategie, sarà costretto a cedere ancora una volta uno dei suoi pezzi pregiati per far quadrare i propri conti.



L'intenzione di Mancini sarebbe quella di far calcare al mastino di Scampia la stessa strada percorsa in passato da altri due ex difensori rossoblu, Salvatore Bocchetti e Domenico Criscito. Ma proprio l'esperienza dei due colleghi di reparto potrebbe in realtà rivelarsi un boomerang per il buon esito della trattativa. Izzo in Russia vorrebbe infatti andarci non a settembre ma a giugno del prossimo anno, disputando i mondiali con l'Italia. Il suo timore è che l'approdo in un campionato non certo di prima fascia come la Prem'er-Liga lo possa far finire fuori dai radar del Ct Giampiero Ventura, proprio come successo a Bocchetti e Criscito.



In Italia le alternative non mancherebbero dal momento che verso di lui hanno a più riprese mostrato interesse sia le due milanesi che le due romane.