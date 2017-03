Vigilia di derby in casa Genoa. Vigilia di un appuntamento inedito per un uomo di esperienza come Andrea Mandorlini, che per la prima volta prenderà parte attiva alla stracittadina genovese: "Questa non è una partita - ha affermato in conferenza stampa il tecnico rossoblù - semplicemente è LA partita. La città vive l'attesa di questa gara in maniera diversa e più intensa rispetto al solito ed anche noi ci teniamo molto a fare bene. Finora ho parlato poco di questa sfida perché ritenevo non ce ne fosse la necessità. L'ho sempre vista dall'esterno e ho sempre percepito il calore e l'importanza che riveste per chi la vive. Sono orgoglioso di poterne essere finalmente protagonista anch'io".



Sugli interpreti che manderà in campo domani sera, Mandorlini si sbilancia solo parzialmente: "Davanti Pinilla e Simeone hanno giocato bene con Bologna ed Empoli pertanto saranno confermati, mentre su Ntcham non ho ancora deciso. Ha grandi qualità e dopo un periodo difficile ora è riuscito a giovare molto alla squadra. Comunque aldilà degli interpreti conterà l'atteggiamento, il modo di stare in campo ed il crederci fino alla fine".





Riguardo agli avversari, il tecnico ravennate dice di temerne soprattutto uno in particolare: "Loro sono in salute ed hanno nove punti più di noi. Inoltre hanno vinto il derby d'andata. In una gara così, però, l'esperienza mi insegna che questi sono dati che contano poco. Dovremo prestare particolare attenzione a Muriel, uno in grado di mettere in difficoltà qualsiasi difesa. Per loro è un giocatore fondamentale, ma io prima di tutto guardo in casa mia e penso ai miei ragazzi".