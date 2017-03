L'allenatore del Genoa, Andrea Mandorlini ha dichiarato alla ripresa degli allenamenti: "Abbiamo il massimo delle motivazioni per cercare domenica quella vittoria che in casa manca da parecchio, sapendo che il compito sarà molto complicato. Finché la matematica non garantisce certezze, non si può stare tranquilli. Ci sono ancora diverse partite da disputare e molti punti in gioco. La sosta è caduta bene, nonostante le assenze dei nazionali, come per le altre squadre e quelle degli infortunati. Abbiamo voglia di ricominciare".



"Ho dei bei ricordi di tutto il tempo trascorso a Bergamo, soprattutto dell'anno della promozione in cui riuscimmo a fare una serie record di risultati consecutivi. Lanciai alcuni giovani del settore giovanile alla ribalta del campionato di Serie B. Domenica andiamo a misurarci con l'Atalanta, la vera rivelazione di questa stagione. Ha ottimi giocatori, vive sull'entusiasmo e sta raccogliendo i frutti di un grande lavoro. Nel calcio si va a periodi. Negli ultimi anni il Genoa spesso era stato davanti. Quando le cose girano meno bene, la ricetta è ripartire e metterci ancora più convinzione per perseguire gli obiettivi. Le stagioni meno positive, paradossalmente, presuppongono e producono delle opportunità".