Un giorno da CT per Andrea Mandorlini. Il tecnico del Genoa ha infatti accettato la proposta avanzatagli dalla Nazionale Cantanti di fare da allenatore alla rappresentativa degli artisti canori.



Domenica prossima, alle 15, la storica formazione che raduna alcuni dei più famosi musicisti italiani scenderà in campo allo stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia per dar vita, assieme alla selezione Campioni per la Ricerca, ad un gara benefica i cui introiti verranno donati alla onlus marchigiana Cuore di Velluto.



Mandorlini, complice la sosta del campionato a causa degli impegni delle nazionali, si è detto ben disponibile a guidare il team canoro in questa ennesima iniziativa di solidarietà.