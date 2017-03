Andrea Mandorlini, tecnico del Genoa, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan: "Siamo venuti a fare la nostra partita, ma forse nel secondo tempo eravamo un po’ scarichi: abbiamo avuto tante opportunità per fare male al Milan, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Quindi c’è un po’ di rammarico da questo punto di vista: siamo stati poco cattivi in alcune situazioni di gioco. Questo è l’unico aspetto che posso rimproverare alla squadra, perché comunque siamo stati in gara fino alla fine e in campi come questi non è facile. Non è un problema di testa: ci siamo un po’ demoralizzati quando siamo andati sotto, ma è normale quando prendi gol e comunque c’era tutta una partita da giocare. Ripeto: abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, solo avremmo dovuto essere un po’ più convinti in fase offensiva. La classifica ci permette di stare un po’ tranquilli, ma ogni partita la si prepara ugualmente al massimo e i rumori della piazza non ci condizionano perché siamo professionisti. Possiamo fare certamente qualcosa di più, al di là di possibili condizionamenti esterni. Viviamo alla giornata: ora recupereremo qualche giocatore, grazie alla sosta. Involuzione di Simeone? Si impegna tanto, forse soffre un po’ della situazione generale della squadra, ma mi auguro che ritorni ai suoi livelli: deve solo rimanere tranquillo".