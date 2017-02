Andrea Mandorlini, neo allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa. Quella contro il Bologna sarà la sua prima partita sulla panchina ligure. Ecco le sue sensazioni: "L'esordio? Trepido un po', non vedo l'ora di giocare questa partita. Abbiamo avuto alcune incognite da risolvere ma poi abbiamo una partita da giocare. Ci sono tante situazioni da affrontare sono molto contento che arrivi la partita. Ho visto il Bologna nelle ultime gare. E' una squadra che nell'ultimo periodo non ha raccolto ma che ha voglia di rivalsa. Tifosi? Tutte le scelte vanno rispettate. In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Ci spiace tanto, ma ora tocca noi portare entusiasmo. Dobbiamo fare tutti molto di più dal punto di vista fisico, mentale e tecnico. Tante ricette penso non ce ne siano. Avrei voluto fare tante cose a livello di moduli e formazione, ma credo bisogna essere equilibrati. Non voglio però stravolgere il lavoro fatto da un bravo tecnico come Juric. E' normale quando non arrivano i risultati manchino le certezze. Può succedere anche alle grandi squadra con giocatori abituati a grandi competizioni. Ho giocato anche io, so quando ci sono questi momenti si fa fatica poi una vittoria può cambiare le convinzioni. Simeone alla Toni? Mi sento fortunato aver allenato un grande campione come lui. L'ho avuto forse con qualche anno in più ma ha dimostrato tutta la qualità che ha. Simeone ha la stessa voglia. In attacco però abbiamo tre giocatori pronti. Mi aspetto una vittoria. Sarà una situazione che dovremo superare così come vuole fare il Bologna. Noi giochiamo in casa, indipendentemente dal fatto che qualche tifoso non ci sia".