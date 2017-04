La fatica che Fabio Pecchia sta dimostrando di avere nel guidare il Verona in Serie B, aveva convinto qualche settimana fa la dirigenza scaligera a sostituire l'allenatore partenopeo con un indimenticabile idolo della tifoseria gialloblu: Andrea Mandorlini, peraltro ancora sotto contratto dopo l'esonero dell'autunno 2015.



A rivelarlo è l'edizione genovese di Repubblica, che racconta come a metà febbraio la fiducia della società veronese in Pecchia fosse ormai agli sgoccioli ed il suo destino pareva segnato con un ritorno all'antico.



Peccato che nel frattempo il trascinatore dell'Hellas nella doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A avesse rescisso il suo contratto con il club veneto per accettare la proposta del Genoa.



Una scelta che, con il senno del poi, si è rivelata totalmente sbagliata. Accolto tra lo scetticismo dei tifosi rossoblu, memori di antichi torti subiti per mano dell'allenatore romagnolo, l'avventura di di Mandorlini in Liguria è stata tutt'altro che fortunata. Dopo appena sei partite, il tecnico ha infatti ricevuto il ben servito da Preziosi che ha deciso di riaffidare la squadra a Ivan Juric.