Quattro punti in due gare, ossia il doppio di quanto il Genoa ne aveva raccolto nei dieci turni precedenti. L'avventura di Andrea Mandorlini sulla panchina rossoblu non poteva iniziare in un modo migliore, soprattutto guardando in quale situazione versava il Grifone prima dello sbarco sotto la Lanterna del tecnico ravennate.



Ma l'inizio sprint ed un contratto in scadenza a giugno 2018 potrebbero non bastare all'ex allenatore del Verona per garantirsi un'altra stagione alla guida del club più antico d'Italia.



Un'eventuale sconfitta nel derby, il prossimo sabato sera, potrebbe infatti costare assai cara a Mandorlini. La stracittadina contro la Sampdoria è ormai l'ultimo traguardo da raggiungere per Burdisso e compagni e fallire questa gara non farebbe certo piacere ad una dirigenza che pur di portarlo in Liguria è andata contro il volere della piazza.



In caso di vittoria dei blucerchiati Mandorlini continuerebbe a guidare i rossoblu fino a giugno per poi salutare tutti con la fine del campionato. Almeno di non mettere in fila una serie di risultati e prestazioni impressionanti in grado di far cambiare idea a Preziosi e soci.



I nomi degli eventuali sostituti sono soprattutto due: Christian Stellini e Rolando Maran. Il primo rappresenterebbe la classica soluzione interna, essendo Stellini il tecnico della Primavera, selezione con la quale l'ex difensore sta ottenendo grandi risultati. Preziosi ha già pubblicamente ammesso in più di un'occasione di stravedere per lui e che prima o poi il suo destino lo vedrà sulla panchina della prima squadra del Genoa. Non avendo però alcuna esperienza se non con le formazioni giovanili, la paura dei vertici rossoblu è soprattutto quella di bruciarlo, ripercorrendo quanto fatto anni fa con Fabio Liverani.



In caso di allontamento di Mandorlini, quindi, la scelta potrebbe cadere su Maran, da sempre un pupillo del presidente rossoblu. L'attuale tecnico del Chievo andrà in scadenza a fine stagione e potrebbe anche cambiare aria. In quel caso Preziosi sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.



Sempre che nel frattempo Mandorlini non si sia conquistato la riconferma.