Cinque partite per guadagnarsi una riconferma tutt'altro che scontata.Nonostante un contratto firmato solo tre settimane fa, con scadenza 30 giugno 2018,La brutta sconfitta incassata sabato sera nel derby contro la Sampdoria, ultimo vero obiettivo stagionale di una squadra ormai allo sbando, rischia di costare la riconferma al tecnico ravennate in vista della prossima stagione. Come anticipato da noi di calciomercato.com la scorsa settimana e come ripreso oggi dall'edizione genovese di Repubblica, la riconferma di Mandorlini potrebbe essere a serio rischio e molto dipenderà dai risultati che il Grifone riuscirà a collezionare nelle prossime settimane.Ma il calendario non gioca certo a favore dell'ex allenatore del Verona. Nei prossimi cinque turni il Genoa dovrà affrontare fuori casa Milan, Udinese e Juventus, mentre al Ferraris arriveranno l'Atalanta dell'ex Gasperini e la lanciatissima Lazio di Simone Inzaghi. Esclusa la trasferta in Friuli, comunque insidiosa, tutti impegni contro squadre in piena corsa per l'Europa.A giocare contro Mandorlini c'è poi anche un, per lui, poco incoraggiante precedente.dal presidente Enrico Preziosi. Un percorso che Mandorlini spera proprio di non dover ripercorrere.