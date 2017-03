Sono due dei giovani più promettenti dell'intera rosa rossoblu. Eppure, finora, l'avventura al Genoa di Davide Biraschi e Leonardo Morosini è stata tutt'altro che esaltante.



Anzi per entrambi, nonostante le difficoltà di gioco e risultati vissute dal Grifone, la prima stagione all'ombra della Lanterna è stata finora poco più di una comparsata.



Ora però, stando a quanto riporta il Secolo XIX, Andrea Mandorlini starebbe finalmente pensando di concedere un'occasione per rilanciarsi e dare un po' di sprint anche alla squadra.



Biraschi, in campo ieri sera per 90 minuti nella vittoriosa trasferta dell'Under 21 in Polonia, ha finora disputato appena due spezzoni di gara in campionato: 1 minuto contro la Juventus a fine novembre più i 21 nel finale della gara con il Milan sabato scorso. Praticamente una miseria per un ragazzo sul quale la dirigenza diceva ad inizio anno di voler puntare forte, magari facendogli ripercorrere le orme di Armando Izzo. E proprio l'infortunio e la possibile squalifica per calcioscommesse del difensore napoletano potrebbero garantire finalmente a Biraschi i galloni da titolare.



Simile anche il discorso per Morosini, anch'egli giunto dalla Serie B, ma a gennaio, dopo essere stato eletto miglior giovane della cadetteria. A Genova però il talento del trequartista veneto non l'hanno praticamente ancora mai visto. Pure lui con la maglia rossoblu il campo l'ha assaporato in appena due occasioni e sempre nei minuti di recupero, durante le ultime gare interne del Grifone contro Bologna e Sampdoria.



Oltre a loro però Mandorlini starebbe poi studiando il modo anche per trovare un posto in formazione ad Andrea Beghetto, altro giovane elemento acquistato in B e mai utilizzato, ed all'esterno Davide Brivio, cavallo di ritorno dell'ultimo mercato estivo, che sta passando la stagione tra panchina e tribuna.