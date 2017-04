Il Genoa è atteso dall'impegno casalingo contro l'Atalanta e mister Mandorlini carica i suoi in vista del match: "Dobbiamo ritornare a fare punti e a vincere in casa, quello che conta è ritrovare il risultato, fondamentale per tanti aspetti. Noi siamo il Genoa. E in casa dobbiamo ritornare a dimostrare di essere una squadra tosta". Sugli avversari: "L'Atalanta è in un momento importante, ha grandi individualità e forte fiducia". Sui singoli, invece: "Cambierò qualcosa in campo, Veloso non è pronto. Simeone è giovane, lavora sempre bene. Non è un problema un periodo senza gol, può capitare".