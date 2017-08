Più passano i giorni e minori sembrano essere le possibilità che Rolando Mandragora possa tornare a vestire la maglia del Genoa.



La Juventus, proprietaria del cartellino del capitano della nazionale Under 20, continua ad essere disponibile a mandare il ragazzo in prestito per un anno, magari proprio in una formazione di media classifica dove potrebbe giocare con continuità. Il Genoa, in tal caso, sarebbe la destinazione ideale, perché proprio nel vivaio del Grifone il mediano napoletano si è formato ed affermato prima di arrivare nel grande calcio. Di sicuro, in caso di partenza, Pegli sarebbe per lui la destinazione preferita.



Tuttavia, Mandragora sembra tentennare all'idea di salutare seppur temporaneamente la Vecchia Signora. Dopo il brutto infortunio dell'aprile 2016, che l'ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno intero, il centrocampista classe 1997 è stato uno dei protagonisti della splendida cavalcata azzurra agli ultimi mondiali under 20. Una serie di prestazioni maiuscole che hanno convinto il ragazzo a tentare di giocarsi le sue carte anche nel foltissimo centrocampo bianconero.



Nel frattempo il Genoa, che non perde le speranze di riportare Mandragora a Marassi, ha chiesto alla Juventus informazioni su un altro centrocampista, il 27enne Luca Marrone. Reduce da una serie di prestiti poco fortunati, condizionati spesso da precarie condizioni fisiche, il regista torinese nell'ultima stagione ha giocato in Belgio nel Zulte Waregem, contribuendo alla vittoria della sua squadra nella coppa nazionale.



Anche in questo caso Genoa e Juve ragionano sulla base del prestito. In casa rossoblù, tuttavia, prima di affondare il colpo su Marrone, vogliono capire quale sarà la decisione definitiva di Mandragora, che continua ad essere la prima scelta di Juric per il suo reparto centrale.