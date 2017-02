Il previsto vuoto totale sugli spalti del Ferraris, richiesto in settimana a gran voce dalle sigle dei tifo organizzato del Genoa in occasione della gara odierna contro il Bologna, c'è stato solo parzialmente.



Pur senza striscioni e bandiere, in molti hanno infatti deciso di recarsi comunque allo stadio, sostenendo i rossoblu di casa con cori e incitamenti.



Anche al di fuori dello stadio, dove si temevano incidenti, la situazione è scivolata via senza alcuna preoccupazione.