Un'inedita amichevole internazionale caratterizzerà la settimana di allenamenti del Genoa.



Mercoledì pomeriggio la formazione finlandese dell'Inter Turku sarà infatti ospite del Grifone al Signorini di Pegli. Con il campionato scandinavo attualmente fermo per la pausa invernale, la squadra nordica è impegnata in queste settimane in un tour nel sud Europa, all'interno del quale rientra anche la gara amichevole con il Genoa.



Sempre a proposito di sfide internazionali, i rossoblù sono sempre al lavoro per organizzare una gara a Montecarlo contro il Monaco nel fine settimana di sosta del campionato.