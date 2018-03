Questo è il campo al momento. Vi aspettiamo al “Ferraris” per #GenoaMilan! pic.twitter.com/rliwKiaMka — Genoa CFC (@GenoaCFC) 11 marzo 2018

A un'ora dal fischio d'inizio di, le condizioni del campo sono discrete: la pioggia ha cessato per il momento di scendere, non dovrebbero esserci problemi per il regolare svolgimento del match."Allerta arancione fino alle 18, ma la partita. Basta allarmismi e spettacolarizzazioni sul meteo, che è una cosa seria, ma prudenza da parte di tutti". Così il, stamattina su Facebook conferma che oggi pomeriggio a Genova si disputerà il match Genoa-Milan, nonostante l'allerta meteo arancione in corso.A pianetagenoa1893.com parla il: "Non abbiamo segnali negativi: il campo però va verificato al momento. Per ora tutto è regolare: non abbiamo controindicazioni". A Primocanale, Perinetti aggiunge: "Al momento non c'è nessun segnale contrario allo svolgimento della gara. Il campo andrà verificato al momento. I teloni? Me lo sono domandano anch'io, sinceramente. Ma servono più per la neve che per la pioggia, anche se possono aiutare".Il, ieri aveva dichiarato: "E' probabile un posticipo di un quarto d'ora per permettere all'arbitro di verificare le condizioni del campo. Allerta arancione prolungata fino alle 18 di domenica sul levante. Numerosi gli smottamenti. Chiusa via Trensasco, smottamenti in via delle Fabbriche, transennata via Bologna. I corsi d'acqua si stanno alzando, particolare attenzione su quelli del levante".