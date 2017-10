Dalla A di Francesco Acerbi alla Z di Gianmarco Zigoni sono stati ben 33 i giocatori che dal 2003 ad oggi sono passati in maniera diretta dal Genoa al Milan o viceversa.



Una cifra davvero impressionante, messa in evidenza all'antivigilia della sfida incrociata di domenica a San Siro dall'edizione odierna del Secolo XIX. Una vera e propria ondata di trasferimenti, iniziata nell'estate di 14 anni fa con l'arrivo al timone del Grifone di Enrico Preziosi e che non si è interrotta neppure dopo la fine dell'Era Berlusconi alla guida del Diavolo e del commiato dai vertici societari meneghini del fido Adriano Galliani.



Gli ultimi affari in ordine di tempo conclusi lungo l'A7 risalgono infatti a quest'estate, quando da Milanello Andrea Bertolacci (in prestito) e Gianluca Lapadula (in obbligo di riscatto) hanno traslocato a Pegli.



Un elenco il cui giro d'affari complessivo, valutando solo il costo dei cartellini, sfonda il muro dei 100 milioni di euro. Cifra che presto potrebbe subire un'ulteriore impennata qualora il Milan decidesse davvero di affondare il colpo sui gioiellini di casa Genoa Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo.



E pensare che prima del Terzo Millennio gli scambi diretti tra due dei club più antichi d'Italia erano stati appena ventuno.



Inoltre c'è anche da considerare il fatto che questa statistica prende in considerazione soltanto gli scambi diretti tra le due società, non comprendendo giocatori come Adel Taarabt o Leonardo Bonucci giunti rispettivamente in rossoblu e rossonero dopo aver indossato in passato i colori dei rivali di giornata ma passando nel frattempo attraverso altri club.



Nella lista si trova un po' di tutto: da campioni rigenerati a giovani carneadi ceduti solo per motivi di bilancio a promesse del calcio poi rimaste tali. Questo l'elenco completo dei 33 giocatori trasferitisi dal Milan al Genoa, o viceversa, dal 2003 ad oggi: Alberto Paloschi, Alessandro Matri, Alexander Merkel, Antonio Donnarumma, Davide Di Gennaro, Francesco Acerbi, Giacomo Beretta, Giacomo Lucarini, Gianmarco Zigoni, Johad Ferretti, Juraj Kucka, Kakhaber Kaladze, Kevin Constant, Kevin Prince Boateng, Luca Antonelli, Luca Antonini, Lucas Ocampos, Marco Amelia, Marco Borriello, Mario Sampirisi, Matteo Chinellato, M'baye Niang, Nicola Pasini, Paolo Ghiglione, Rodney Strasser, Sokratis Papastatopoulos, Stefan El Shaarawy, Suso, Valter Birsa, Nnamdi Oduamadi, Gianluca Lapadula e Andrea Bertolacci.