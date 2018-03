All'ultimo respiro: il Milan passa sul campo del Genoa nella 100esima sfida in Serie A tra le due squadre e lo fa al 94', con la prima gioia in campiona di André Silva. Dopo un primo tempo che ha visto i rossoneri vicini al vantaggio in due occasioni (Perin para su Kalinic, Bonaventura si vede correttamente annullare un gol per fuorigioco), nella ripresa sono i padroni di casa a spaventare: Rigoni svetta sulla punizione di Hiljemark e insacca alle spalle di Donnarumma, ma il Var annulla anche in questo caso per fuorigioco. Il Milan non gira, Gattuso cambia: fuori prima Kalinic, poi Calhanoglu e dentro le due punte. La mossa paga: Suso cresce e con esso la squadra, che crea azioni pericolose senza concretizzarle. Fino al 94': cross dalla destra di Suso, André Silva stacca e gira in porta per lo 0-1 all'ultima palla giocabile. Ripartenza dopo la sconfitta in Europa League con l'Arsenal: il Milan segna in casa del Genoa dopo quasi quattro anni d'astinenza (aprile 2014), centra l'ottavo risultato utile in Serie A nel 2018, ora il quarto posto della Lazio dista sei punti e i rossoneri hanno una partita, il derby, da recuperare.





COMMENTA LA PARTITA DEL MILAN CON LA REDAZIONE DI CALCIOMERCATO.COM: APPUNTAMENTO DOMANI SU FACEBOOK ALLE 12.30.