Con gli occhi al cielo: così Genoa e Milan stanno vivendo l'attesa per la gara di domenica sera a Marassi. Dopo i preallarmi dei giorni scorsi, le previsioni meteo per il fine settimana continuano ad indicare un'altissima probabilità di piogge sul capoluogo ligure. Un'eventualità che se effettivamente dovesse realizzarsi potrebbe anche portare al rinvio della gara tra rossoblù e rossoneri, soprattutto se le autorità locali dovessero diramare un'allerta meteo in concomitanza con la sfida di campionato.



Gli schemi previsionali più aggiornati, tuttavia, indicano che la forte perturbazione in transito su Genova dovrebbe iniziare questa notte per esaurirsi nella tarda mattinata di domenica. Uno scenario che non dovrebbe quindi sovrapporsi con il fischio d'inizio della partita, fissato per le 18.