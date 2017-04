I rapporti di mercato tra Genoa e Roma sono storicamente molto stretti e non serve tornare ai tempi di Conti, Pruzzo e Nela per averne riprova.



Anche negli ultimi anni gli scambi lungo l'A12 sono stati moltissimi. Ora però questa lunga saga potrebbe uscire dai confini del rettangolo verde per valicare quelli degli uffici dirigenziali.



Stando a quanto riporta l'edizione odierna della Repubblica-Genova, il neo ds dei giallorossi Monchi avrebbe infatti individuato in Omar Milanetto, attuale responsabile scouting dei rossoblu, l'uomo giusto per far scoprire nuovi talenti in giro per il mondo alla società capitolina.



L'offerta ufficiale non è ancora arrivata, soprattutto perchè il dirigente spagnolo ha messo piede a Trigoria soltanto da pochi giorni. Nel frattempo però l'ex direttore sportivo del Siviglia avrebbe già contattato telefonicamente, in via informale, Milanetto, ricevendo una totale disponibilità a trasferirsi all'ombra del Cupolone.