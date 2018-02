In attesa di raccogliere da re Buffon lo scettro di miglior portiere d'Italia, contendendolo all'amico-rivale Gigio Donnarumma, Mattia Perin sta disputando probabilmente la sua migliore stagione di sempre.



Ma le soddisfazioni per l'estremo difensore del Genoa non si limitano al campo. Questa mattina la compagna Giorgia lo ha infatti reso padre per la seconda volta dando alla luce la piccola Vittoria. Un nome decisamente benaugurante che Perin e tutti i tifosi rossoblù si auspicano possa essere di buon presagio per il futuro del Grifone.