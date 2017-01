"Non ne ho parlato con la società e oltretutto in quel reparto abbiamo nove giocatori. Forse dovrermmo intervenire altrove": una chiusura che più netta non potrebbe essere quella espressa ieri sera da Vincenzo Montella sul possibile arrivo in rossonero del regista del Genoa Miguel Veloso.



Sollecitato dal giornalista di Mediaset Premium, l'allenatore del Milan ha detto chiaramente che il portoghese non è un obbiettivo di mercato dei meneghini.

Cosa peraltro affermata qualche ora prima, agli stessi microfoni, anche dal direttore sportivo rossonero Rocco Maiorino: "Al momento siamo concentrati solo su Ocampos - ha affermato il dirigente riferendosi alle trattative in essere tra Milan e Genoa - non ci sono altre operazioni in programma".