Non solo dai club argentini e spagnoli deve guardarsi il Genoa nella corsa a Walter Montoya.



Sul 23enne centrocampista del Rosario Central avrebbe infatti messo gli occhi anche il Sassuolo di Squinzi, alla ricerca di un mediano da regalare ad Eusebio Di Francesco.



Al momento il Genoa, che ha offerto 5,5 milioni di euro al club rosarino e un quadriennale al giocatore, resta in vantaggio ma con il passare delle ore la concorrenza si fa sempre più numerosa.



Ai tentativi delle due grandi d'Argentina, Boca Juniors e soprattutto River Plate, si sono infatti aggiunte anche le avances dell'Atletico Madrid. Ora, con l'uscita alla scoperto anche del Sassuolo, disposto ad alzare l'offerta per il cartellino oltre i 6 milioni, per il Genoa, si impongono tempi rapidi.