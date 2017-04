Una delle pochissime note liete giunte ieri dalla trasferta di Udine per il Genoa è stato il debutto dal primo minuto di Leonardo Morosini. Pur nel grigiore generale, il promettente trequartista ha fatto intravedere lampi di quella classe che gli hanno permesso di essere eletto lo scorso anno miglior giovane della Serie B. “Sono contento per aver avuto questa occasione - ha detto a fine gara ai microfoni di Radio Nostalgia - Cerco di mettere le priorità della squadra prima di tutto. È una bella soddisfazione sapere che i tifosi hanno voglia di vedere giocatori giovani. In questi mesi ho sofferto molto, ma alcuni giocatori mi hanno insegnato molto. Probabilmente è un periodo che mi servirà molto in futuro”.



Aldilà della sua prestazione, però, Morosini ha ben poco di cui sorridere, visto lo stato in cui versa il Grifone: “Non mi aspettavo questa situazione - ha ammesso - ma da questa realtà non scappo e la affronto con coraggio. Quello che succede fuori lo capiamo e siamo i primi demoralizzati a tornare a casa. Aspettiamo una svolta da tempo e prima o poi arriverà. Il mister ci ha chiesto di giocare tra le linee in un 4-3-2-1. Giocando più stretti potevi concedere qualcosa sulle ali, ma nella prima mezz’ora non siamo andati male. Ma dopo aver preso il primo gol abbiamo completamente mollato”.



Sulla possibile riapertura della lotta salvezza, Morosini spera che il riavvicinamento del Crotone possa dare nuovi stimoli al Genoa: “Speriamo che il loro rivitalizzarsi dia la scossa giusta anche a noi. Sono a nove punti e dobbiamo prendere coi denti i punti che ci restano per salvarci”.