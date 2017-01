Arrivato dal Brescia, Leonardo Morosini, trequartista del Genoa, è pronto a mettersi in mostra in Serie A. Queste sono le sue parole a Premium Sport prima della gara con la Roma: "Speriamo che sia una grande partita, per me sarà emozionante. Il Genoa è una squadra che cura sempre il proprio calcio e l'ha sempre dimostrato, soprattutto in casa, oggi sarà una battaglia. Rincon e Pavoletti hanno sicuramente tanta fame, ma noi pensiamo al Genoa. Se potessi togliere un giocatore alla Roma toglierei Dzeko, ma non solo".