Fresco di un prolungamento contrattuale con il Genoa che gli permetterà di proseguire per almeno un altro anno la sua esperienza professionale in Italia, Goran Pandev ha ricevuto ieri un altro prezioso attestato di stima.



A tesserne pubblicamente le lodi è stato nientemeno che Josè Mourinho, suo ex allenatore ai tempi dell'Inter del Triplete. Nel corso della presentazione della finale di Supercoppa Europea, che si terrà questa sera a Skopje, in Macedonia nella patria di Pandev, tra il suo Manchester United ed il Real Madrid, lo Special One ha speso parole di grande affetto per il fantasista balcanico: “Goran è probabilmente il miglior giocatore macedone della storia, sarebbe venuto per la partita ma è a Genova”.



A sette anni di distanza dalla più vincente stagione della storia nerazzurra, Mourinho conferma di non essersi scordato di chi ha contribuito a quella lunga fila di successi.