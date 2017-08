Termina dopo due stagioni l'avventura di Ezequiel Munoz al Genoa.



Il difensore argentino è infatti ormai ad un passo dal Leganes, club castillano militante in Liga, che sembra aver battuto la concorrenza dell'Olympiakos, per settimane sulle tracce del Chiquito.



Secondo quanto riferisce la redazione di Sky Sport 24, il 26enne di Pergamino reduce da una recente operazione alla mano nelle scorse ore avrebbe raggiunto l'accordo di massimo con la squadra allenata da Asier Garittano per un contratto quadriennale e all'inizio della prossima settimana sarà in Spagna per mettere il tutto nero su bianco.



Al Genoa andranno circa 2,5 milioni di euro.



Munoz, che arrivò in Italia non ancora 20enne quando il Palermo lo prelevò dal Boca Juniors, lascerà la Serie A dopo sette stagioni, nel corso delle quali ha vestito, oltre a quella rosanero, anche le maglie delle due genovesi.