Munoz, difensore del Genoa, ex Sampdoria, parla in vista del derby della Lanterna ai microfoni di Sky Sport: "Quando sono arrivato in blucerchiato mi sono fatto male, ho giocato poco, ma adesso penso solo al Genoa. Mi hanno fatto fare un coro per purificarmi, mi vergognavo un po' ma alla fine l'ho fatto. Adesso amo i rossoblù. I derby sono partite particolari, all'andata abbiamo perso e adesso vogliamo vincere. Non siamo in un buon momento, sarebbe importante fare tre punti".