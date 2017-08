Congedatosi ufficialmente in mattinata dal Genoa, per passare al club spagnolo del Leganes, Ezequiel Munoz ha voluto attraverso proprio profilo Instagram lanciare un ultimo saluto ai suoi vecchi tifosi: “Due anni fa arrivavo al club più antico di Italia - ha scritto il difensore argentino - che mi ha permesso di indossare questa bellissima maglia. La cosa più speciale di tutto è stato entrare al Ferraris davanti a una delle tifoserie più calde del mondo. Ringrazio la società, lo staff tecnico, i medici, i magazzinieri, tutte le persone e i giocatori che ho trovato. Grazie di tutto, forza Genoa”.



Il 26enne ex di Palermo e Sampdoria, lascia il Grifone dopo due stagioni nelle quali ha messo assieme 48 presenze in Serie A e una in Coppa Italia.