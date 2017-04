Giovanni Simeone al Napoli, Leonardo Pavoletti al Genoa: a questo clamoroso scambio di mercato starebbero pensando in vista dell'estate sia la società partenopea che quella ligure.



A riportare il rumor è il sito blastingnews.com, secondo il quale i due club avrebbero imbastito un discorso per permettere all'attaccante livornese di tornare in rossoblu e a quello argentino di compiere il grande salto in una piazza ambiziosa e di prima fascia come quella azzurra.



Dopo essere esploso al Genoa, fino a raggiungere anche la Nazionale, a Napoli Pavoletti sta trovando poco spazio e molte difficoltà. Una situazione che non soddisfa ovviamente nè il giocatore, ancora in cerca del suo primo gol con la nuova maglia, che la società. Oltretutto il recupero di Milik rischia di ridurgli ulteriormente le possibilità di vedere il campo. Preziosi farebbe carte false pur di riportarlo a Pegli ma la cifra sborsata da De Laurentiis a gennaio, quasi 20 milioni di euro, sembra un ostacolo insormontabile. A meno di non inserire nella trattativa una contropartita di pari valore. Contropartita il cui nome corrisponde a quello di Giovanni Simeone, giovane cannoniere argentino già autore di 11 reti alla sua prima stagione in Europa.



Il discorso è ancora in fase embrionale ma il tempo per approfondirlo, anche alla luce degli ottimi rapporti tra le due società, di certo non manca.