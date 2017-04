In attesa di terminare il campionato in corso, gli uomini-mercato del Genoa sono già all'opera per strutturare la squadra del prossimo anno.

Tra i reparti sui quali i collaboratori di Enrico Preziosi sono più attivi c'è di sicuro la difesa. La lunga squalifica di Armando Izzo, il non ancora definito futuro di capitan Burdisso, in scadenza di contratto a giugno, la probabile partenza di almeno uno tra Orban e Gentiletti, costringono infatti la dirigenza rossoblu a guardarsi attorno alla ricerca di rinforzi.

A tal proposito Milanetto e soci stanno monitorando con molta attenzione ciò che avviene a Palermo. La società rosanero, che presto passerà di mano da Zamparini ad una proprietà americana, è ormai virtualmente retrocessa in Serie B e diversi dei suoi uomini migliori sembrano destinati a lasciare l'isola.

In particolare il Genoa segue da vicino le posizioni dei due difensori, il centrale 23enne Edoardo Goldaniga, mancino scuola Juve, ed il laterale 29enne Andrea Rispoli. Il primo viene valutato circa sei milioni, anche se dopo un buon inizio di stagione le sue quotazioni appaiono in ribasso. Per il secondo, che alle spalle ha anche un'esperienza alla Sampdoria, invece protebbe bastare anche un solo milione.